Hemer: Spirituosen-Dieb von Polizei geschnappt

Hemer. In Hemer wurden zwei Männer beim Diebstahl von Spirituosen erwischt. Einen von ihnen konnten Polizeibeamten mit der Ware am Körper schnappen.

Zwei Männer wurden am Samstag gegen 11.10 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße in Hemer beim Spirituosen-Diebstahl erwischt. Ein Mitarbeiter sprach die Männer an und hielt sie an den Jacken fest. Sie rissen sich los und flohen. Der Mitarbeiter verfolgte einen der Männer und lotste die Polizei bis zur Wittekindstraße. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Unter seinem Hemd, am Rücken, steckten zwei Flaschen Whiskey. Auf der Polizeiwache in Iserlohn wurde die Identität des Mannes festgestellt. Es handelt sich um einen 23-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Eine Nahbereichsfahndung nach seinem Begleiter verlief ohne Erfolg.

