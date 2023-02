Hemer: Stadt ändert wegen Kanalsanierung Straßenregelungen

Hemer. Die Stadt Hemer lässt Kanalsanierungen durchführen. Dafür sind Vollsperrungen möglich. Hier werden Einbahnstraßenregelungen aufgehoben.

Die Stadt Hemer lässt ab Montag, 6. Februar Tiefbaumaßnahmen durchführen. Sie beuftragte die Firma UKA Bau damit, Kanalsanierungen zu realisieren. Das hat Folgen für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer.

In der Straße „Am Sonnenhang“ wird die Einbahnstraßenregelung für etwa einen Monat aufgehoben. Dies dient dazu, dass Anlieger ihre Grundstücke erreichen können. Um die Einschränkungen für Anlieger so gering wie möglich zu halten, wurde die Maßnahme in zwei Abschnitte geteilt.

Kanalsanierungen beginnen in Hemer

Begonnen wird mit Kanalsanierungsarbeiten am Montag, 6. Februar, im ersten Abschnitt auf Höhe der Stichstraße zu den Häusern mit den Hausnummern 19b bis 23c. Anwohner sollten ihre Häuser bis auf kurzzeitige Ausnahmen mit ihren Fahrzeugen erreichen können. Hier können aber auch individuelle Absprachen mit dem ausführenden Bauunternehmen getroffen werden. Allerdings kann es je nach Baufortschritt auch zu kurzfristigen Vollsperrungen des Bereiches kommen, in diesem Fall wird die Firma UKA Bau die Anwohner rechtzeitig darüber informieren. Die Stadt Hemer geht davon aus, dass der Abfuhrtermin des Entsorgungsunternehmens Lobbe am Montag, 6. Februar, nicht beeinträchtigt wird.

Die Tiefbaumaßnahme im zweiten Abschnitt erstreckt sich über 30 Meter. Hier wird die Straße voraussichtlich ab Montag, 13. Februar, ab der Einmündung des Fußweges (Am Rosenhof 1) bis zur Kreuzung Ginsterweg/Am Rosenhof für ca. zwei bis drei Wochen komplett gesperrt.

Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Beeinträchtigungen für Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser Baumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Astrid Hanzen bei der Stadt Hemer unter Tel. 02372/551-319 oder per E-Mail (a.hanzen@hemer.de) für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

