Hemer: Stadt saniert Schächte am Akazienweg

Hemer. Die Stadt rechnet damit, temporäre Halteverbotszonen am Akazienweg einrichten zu müssen. Baubeginn ist am 14. Februar.

Im Auftrag der Stadt Hemer wird die Firma Lobbe ab Dienstag, 14. Februar, mit Schachtsanierungen am Akazienweg beginnen. Diese Maßnahme wird größtenteils ohne Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer umgesetzt werden können, schreibt die Stadt. Je nach Lage der Schächte im Verkehrsraum müsse allerdings mit kurzzeitigen Halteverbotszonen gerechnet werden. Sofern diese Situationen eintreten, werden abschnittsweise Halteverbotsschilder für den nächsten Arbeitstag bereits am Vorabend eingerichtet. Das Halteverbot gilt dann ausschließlich während der Arbeitszeit von 7 Uhr bis zur Fertigstellung der Arbeiten (ca. 3-4 Stunden je Schacht).

+++Nachrichten aus Hemer+++

Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Beeinträchtigungen für Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser Baumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Astrid Hanzen bei der Stadt Hemer unter 02372/551-319 oder per E-Mail (a.hanzen@hemer.de) für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung – auf der Baustelle können auch jederzeit die Mitarbeiter der Firma Lobbe angesprochen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer