Hemer: Stadt trauert um zwei verdiente Lokalpolitiker

Hemer Gert Wolff war 15 Jahre lang Ratsmitglied und 26 Jahre Leiter der Freiherr-vom-Stein-Schule. Helmut Göbel war 20 Jahre lang sachkundiger Bürger.

Im Rahmen der Ratssitzung am Dienstag haben Politik und Verwaltung auch zwei verdienter Politiker gedacht. Das ehemalige Ratsmitglied Gert Wolff ist am 10. Januar im Alter von 74 Jahren gestorben. Helmut Göbel ist am 8. Dezember 2023 im Alter von 84 Jahren gestorben. Beide haben sich jahrelange für die Interessen der Stadt eingesetzt.

Gert Wolff war von Mai 1990 bis Oktober 1994 sachkundiger Bürger für die CDU-Fraktion im Rat der Stadt. Im Zeitraum von 1994 bis 2009 war er 15 Jahre ohne Unterbrechung Mitglied des Rates der Stadt Hemer. Vertreten war Gert Wolff unter anderem im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Sozialausschuss. Vor allem die Schullandlandschaft war ihm laut Stadt ein Anliegen. Von Januar 1995 bis September 1999 war er zunächst stellvertretender Vorsitzender des Schulausschusses und schließlich von September 1999 bis Oktober 2004 Vorsitzender des Schulausschusses.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

In Erinnerung bleiben wird sicherlich auch seine Zeit als Schulleiter der Freiherr-vom-Stein-Schule. 26 Jahre lang hatte er die Leitung der Schule übernommen, bis er 2012 in den wohlverdienten Ruhestand ging. „Herr Wolff hat sich damit fast 20 Jahre mit sehr viel Engagement und Leidenschaft uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. Er hat durch sein Wirken die Weiterentwicklung der Stadt und insbesondere der Schullandschaft nachhaltig und positiv mitgestaltet. Herr Wolff war ein aufrichtiger Kommunalpolitiker, der die Diskussionen mit Sachverstand immer an der Sache orientiert führte“, heißt es seitens der Stadt.

Helmut Göbel kümmerte sich um soziale Fragen

Helmut Göbel war 20 Jahre lang sachkundiger Bürger für die SPD. Foto: Privat / IKZ

Zwei Jahrzehnte lang hat sich Helmut Göbel für die Kommunalpolitik eingesetzt. Von Oktober 1999 bis zu seinem Tod war er sachkundiger Bürger für die SPD-Fraktion im Rat der Stadt. Sein besonderes Augenmerk galt dabei den sozialen Fragen, die in Hemer zu bewältigen waren. So gehörte er dem Ausschuss für soziale Angelegenheiten insgesamt fünf Jahre als ordentliches Mitglied und viele Jahre als allgemeiner Vertreter an. Als Interessensvertreter der Senioren in Hemer war er darüber hinaus fast zehn Jahre Mitglied des Hemeraner Seniorenbeirates. „Herr Göbel hat sich über viele Jahre mit sehr viel Engagement uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit gestellt und sich für die Weiterentwicklung der Stadt nachhaltig eingesetzt“, heißt es von der Stadt Hemer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer