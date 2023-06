Hemer: Starkregen sorgt für geflutete Keller und Lkw-Unfall

Hemer. Die Märkische Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Überflutete Keller und ein Blitzeinschlag waren weitere Folgen des Unwetters.

Wie zerknickte Strohhalme wirken die Poller auf der Märkischen Straße in der Nähe des Restaurants Panda. Ein Lkw ist am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in der King-George-Kurve auf der B 7 offenbar ins Trudeln geraten und ist darauf in den Leitplanke hineingerauscht, die aus den Boden gerissen wurde. Da auch noch Betriebsmittel ausliefen, haben Polizei und Feuerwehr die Märkische Straße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Zwei geflutete Keller und ein Blitzeinschlag in ein Gebäude Im Eichholz waren weitere Folgen des Starkregenereignisses.

Ein Lkw ist in eine Leitplanke gefahren. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Auch ein Unfall auf der Umleitungsstrecke an der B 7 sorgte für Ärger. Ein weiterer Lkw hatte auf dem Panda-Parkplatz abgestellte Autos touchiert. Damit der Umleitungsverkehr weiterhin nicht über den engen Haarweg abgeleitet wurde, sperrten Feuerwehr und Polizei ab der Autobahnausfahrt ab. Wer also nach Hemer fahren wollte, musste zum Beispiel den Weg über Westig oder der Ausfahrt Seilersee nehmen. Nach mehreren Stunden wurde die Märkische Straße halbseitig freigegeben. Die Firma Lobbe hat die Reinigung der ausgetretenen Betriebsstoffe übernommen.

Schon Mitte Mai kamen die Wassermassen

Wieder getroffen hat der Starkregen das Wohnhaus von Familie Wagner an der Feldstraße. Schon Mitte Mai hatten die Wassermassen das Haus erfasst und den Keller geflutet. Nun floss die aufgestaute Flut wieder über die trockenen Maisfelder. Zum Glück hatten die Eigentümer vorgesorgt. Drei Mal kamen die Tauchwasserpumpen zum Einsatz und verhinderten Schlimmeres. So wurden der Garten und die Kellertreppe mit schlammigen Wasser gefüllt. Die Versperrung am Kellereingang hielt das Wasser noch eben so ab. Auch ein weiterer Keller Am Hillebach in der Becke wurde geflutet.

Gegen 18.20 Uhr traf ein Blitz in einen Edelstahlschornstein Im Eichholz in Ihmert. Die Feuerwehr begutachtete den Schaden und übergab an einen Elektriker. Ebenfalls gegen 18 Uhr konnte die Kanalisation am Iserbach/Ecke Unter dem Ufer die Wassermassen nicht mehr halten. Die Kanaldeckel wurden hochgespült und die Straße war zeitweise überflutet.

