Hemer: Staus auf B 7 wegen Baustelle an der Edelburg

Becke. Auf der Bundesstraße 7 zwischen Hemer und Menden gibt es neue Staus. Der Grund ist eine Baustelle, die noch drei Wochen lang bleiben soll.

Auf der Bundesstraße 7 zwischen Hemer und Menden müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen. Die Baustellenampel An der Einmündung Edelburg sorgt seitv Wochenbeginn trotz der Ferienzeit für erhebliche Staus auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten. So staute sich der Verkehr am Dienstagmorgen vom Ortseingang Menden bis zur Ampel an der Edelburg. Auf der Gegenspur reichte der Stau zeitweise bis Blumen Risse.

Westnetz saniert Gasleitung

Der Grund ist eine Baustellenampel, die den Verkehr regelt. Westnetz saniert an der Einmündung Oesestraße die Gasleitung. Die Abbiegespur von der Oesestraße auf die Mendener Str. / B7 ist daher für drei Wochen gesperrt.

Das Abbiegen an der Kreuzung Oesestraße und Mendener Str. / B7 wird in diesem Zeitraum in alle Richtungen weiter möglich sein, jedoch wird hierfür nur ein Fahrstreifen in der Oesestraße zur Verfügung stehen.

