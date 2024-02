„Hemer steht auf!“: Friedensbündnis ruft zu Demo auf

Wie hier am Sonntag in Berlin soll kommendes Wochenende auch in Hemer gegen Rechtsextremismus und für Demokratie demonstriert werden.

Hemer Die bundesweite Protestwelle gegen Rechtsextremismus erreicht nun auch Hemer. Das Friedensbündnis plant eine bunte Demo am Hademareplatz.

Es soll – passend zum Karnevalssamstag – eine bunte Demo werden, wenn in Hemer am 10. Februar für Demokratie, Vielfalt und Toleranz protestiert wird. Unter das Motto „Hemer steht auf“ hat das Friedensbündnis um Thomas Krüger und Katja Schönenberg die Kundgebung gestellt. Los geht es um 12 Uhr am Hademareplatz.

„Wir widersprechen dem Hass und den Plänen von Rechtsradikalen gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte und deren Familien, Freunden und Helfern. Wir widersprechen antidemokratischen und verfassungsfeindlichen Machenschaften, denn wir wissen: Nie wieder ist jetzt!“, heißt es im Demonstrationsaufruf. Kostüme, Plakate und Flaggen seien ausdrücklich erwünscht. „Kommt bunt!“, will das Friedensbündnis mit allen Unterstützern ein farbenfrohes Zeichen setzen.

Um Redebeiträge besser organisieren zu können, wird jeder, der sich auf der Kundgebung zu Wort melden möchte, gebeten, sich im Vorfeld per E-Mail an friedensbuendnis.hemer@gmail.com an die Organisatoren zu wenden.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Ein Geheimtreffen, bei dem Rechtsextremisten unter anderem mit Vertretern der AfD über millionenfache Deportationen von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen haben, hat bundesweit eine Protestwelle ausgelöst. Schon an einer Kundgebung in Iserlohn hatten vor zwei Wochen hunderte Menschen teilgenommen. Und auch zur Gedenkfeier anlässlich des Holocaust-Gedenktages auf dem jüdischen Friedhof am Perick waren mit 130 Menschen so viele Besucher wie nie gekommen, um ein Zeichen gegen den Faschismus zu setzen (wir berichteten).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer