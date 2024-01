Hemer: Sternsinger hoffen auf viele Spenden fürs Kinderdorf

Hemer Die Sternsinger der Pfarrei St. Vitus ziehen am Wochenende in Hemer von Haus zu Haus. Zu diesen Zeiten werden sie ausgesendet.

Am 29. Dezember ist in Kempten (Allgäu) die 66. Sternsingeraktion bundesweit eröffnet worden, und auch in der Hemeraner Pfarrei laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am 6. und 7. Januar 2024 machen sich die Sternsinger der Pfarrei St. Vitus Hemer wieder auf ihren Weg zu den Menschen.

Mit dem Zeichen „20*C+M+B+24“ werden die Kinder und Jugendlichen den Segen in die Straßen, Wohnungen und Häuser bringen und für das Lebenswerk von Pater Beda Spenden sammeln. Die Sternsingeraktion in Hemer unterstützt das Kinderdorf Cidade da Criança in Brasilien. Im Jahr 2022 erbrachte das Kinderdorf 2257 Förderungen und Unterstützungen in den Bereichen Tanz, Sport, Musik, Theater, Gartenbau-, Kunst- und Handwerks-Workshops, Jugendarbeit und auf den Märkten der Möglichkeiten im Kinderdorf.

„Lasst uns vorangehen, ohne Angst vor der Zukunft. Ein Satz, den unsere Partnerinnen und Partner aus Brasilien voll und ganz mit Pater Beda verbinden. Über die Jahrzehnte seines Engagements in Brasilien vermochte Pater Beda immer wieder, den Menschen vor Ort Hoffnung zu geben. Lasst uns zusammenhalten und Hoffnungszeichen setzen für unsere Partnerorganisationen in Brasilien und hier für uns. Lasst uns gemeinsam hoffen und gemeinsam handeln!“, schreibt der Aktionskreis Pater Beda in seinem Weihnachtsbrief.

Spendenrekord in 2023 erzielt

Im vergangenen Jahr konnten sich die Hemeraner Sternsinger über einen neuen Spendenrekord freuen. Über 27.000 Euro sind gespendet worden. Damit wurde der bisherige Rekord von rund 25.000 Euro der Vor-Corona-Jahre deutlich übertroffen.

In Haus Hemer kleideten sich die Sternsinger von St. Peter und Paul ein. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Die Sternsinger werden zu folgenden Zeiten unterwegs sein:

In St. Bonifatius am Samstag, 6. Januar, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 7. Januar, von 11 bis 15 Uhr.

am Samstag, 6. Januar, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 7. Januar, von 11 bis 15 Uhr. In Christkönig am Samstag und Sonntag.

am Samstag und Sonntag. In St. Petrus Canisius am Sonntag, 7. Januar, nach der Aussendung um 11 Uhr.

am Sonntag, 7. Januar, nach der Aussendung um 11 Uhr. In St. Peter und Paul am Samstag, 6. Januar, ab 9 Uhr und am Sonntag, 7. Januar, nach der Heiligen Messe um 9.30 Uhr.

am Samstag, 6. Januar, ab 9 Uhr und am Sonntag, 7. Januar, nach der Heiligen Messe um 9.30 Uhr. In St. Marien am Sonntag, 7. Januar, nach der Aussendung um 9.30 Uhr.

Spendendosen in Gemeinden und Geschäften

Die Spendendosen werden auch in der evangelischen Christuskirche und in dem Gemeindehaus der Freien Evangelischen Gemeinde aufgestellt. Auch an verschiedenen Orten in Hemer wird es ab 8. Januar eine Möglichkeit geben, um die Sternsingeraktion zu unterstützen: So im Ihmerter Dorfladen, Kiosk Gleis 9, Postfiliale (Westig), Lotto Achilles (Westig), Bäckerei Niehaves (Penny - Westig), Bäckerei Niehaves in Deilinghofen, Bäckerei Grote in Deilinghofen, Bäckerei Holve in Sundwig, Stadbäckerei Kramme, Café Poggel, Buchladen am neuen Markt, im Pfarrbüro oder per Bankverbindung: Pfarrei St. Vitus Hemer, Stichwort „Sternsingen“, Sparkasse Märkisches Sauerland, IBAN DE13 4455 1210 0007 7300 13.

Alle, die von den Sternsingern besucht werden möchten, können sich per E-Mail (info@vitushemer.de) oder telefonisch im Pfarrbüro (02372/0912) unter Angabe des Namens melden oder sich in Listen eintragen, die in den Kirchen ausliegen.

