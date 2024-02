Hemer: Stiftung präsentiert Konzert mit Trio Midas

Hemer Das Trio Midas aus Köln gibt auf Einladung der Sparkassen-Stiftung ein Konzert in Hemer. Der Eintritt ist für alle Zuhörer frei.

Die Stiftung der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden für die Stadt Hemer lädt am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr zu einem ganz besonderen und eintrittsfreien Konzerterlebnis im Jugend- und Kulturzentrum am Park ein: Es konzertieren Stipendiaten der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung aus Herdecke. Unterstützt wird das Konzert von der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung, dem Kulturbüro und der Musikschule der Stadt Hemer.

Das Trio Midas spielt in der Besetzung aus Klarinette, Violoncello und Klavier. Es ist ein junges, internationales und innovatives Ensemble, das sich an der Musikhochschule Köln zusammengefunden hat und seitdem leidenschaftlich auf höchstem Niveau miteinander musiziert und sich neben den Klassikern wie Beethoven und Brahms auch der zeitgenössischen Musik und deren Klangwelten intensiv widmet. Seit Juni 2022 wird das Trio Midas mit einem Konzertstipendium der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung gefördert.

Musiker international erfolgreich

Der Klarinettist Jan Wilhelm Bennefeld wurde mit 15 Jahren Jungstudent an der Musikakademie Kassel. Seinen Bachelor setzte er 2016 bei Prof. Ralph Manno an der Hochschule für Musik und Tanz Köln fort, absolvierte im Jahr 2019/20 an der renommierten Sibelius Academy in Helsinki ein Auslandsjahr bei Prof. Harri Mäki und studiert seit dem Wintersemester 2021/22 im Master of Music Solo weiter in Köln. Durch seine rege Orchestertätigkeit kann er auf Rundfunkmitschnitte sowie zahlreiche Konzerte im In- und Ausland zurückblicken. Seit der Spielzeit 2021/22 ist Jan Wilhelm Akademist in der orchestral training school des Roma Tre Orchestra in Rom.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die japanisch-amerikanische Cellistin Mari Nagahara hat sich als vielversprechendes Nachwuchstalent profiliert. Schon in jungen Jahren begann sie ihr Musikstudium auf der Geige und fand ihre wahre Berufung als Cellistin kurze Zeit später. Zahlreiche Konzerte führten sie nach Europa und die Vereinigten Staaten. Als leidenschaftliche Orchestermusikerin hat sie als Solocellistin des NEC Symphony und als Stellvertreterin des New York String Orchestra Seminar unter der Leitung von Jaime Laredo in der Carnegie Hall gespielt. Sie führt jetzt ein Masterstudium an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Gabriel Schwabe fort und gewann kürzlich die Akademiestelle für Cello im Orchestre de Paris.

Der 27-jährige japanisch-australische Pianist Robbin Reza wurde mit zahlreichen Preisen bei australischen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Robbin erhielt das Bessie Cook Vollstipendium und setzte sein künstlerisches Studium bei Daniel Herscovitch am Sydney Conservatorium of Music fort. Er absolvierte sein Masterstudium und Konzertexamen bei Prof. Claudio Martinez Mehner und Prof. Nina Tichman an der Hochschule für Musik und Tanz Köln; jetzt studiert er Kammermusik bei Prof. Anthony Spiri und Alte Musik bei Andreas Staier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer