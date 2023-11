Hemer: „Strahlende Kinderaugen“ ist auch 2023 wieder möglich

Hemer. Im vorherigen Jahr hatten bürokratische Hürden fast die Aktion verhindert. Nun wurden die Wünsche über Caritasche und Carichic gesammelt.

Die Aktion „Strahlende Kinderaugen“ kann auch in diesem Jahr stattfinden. Nachdem es im vergangenen Jahr fast zu einer Absage gekommen war, haben Lions Club und Wirtschaftsinitiative einen anderen Weg gefunden, wie die Geschenke bei den von Armut oder anderen widrigen Umständen betroffenen Kindern ankommen. Durch die Hilfe der Caritasche und des Kleiderladens Carichic konnten die Organisatoren die Wünsche der Kinder herausfinden. In zwölf Hemeraner Geschäften hängen nun die Karten an den Wunschbäumen. Jeder, der will, kann mit einem Geschenk die Herzen der Kinder berühren.

Wunschkarten wurden bei der Ausgabe an der Tafel mitverteilt

„Caritasche und Carichic haben mit viel Aufwand die Karten verteilt. Denen ist zu danken“, sagte Lions-Club-Mitglied und Bürgermeister Christian Schweitzer bei der Vorstellung der Aktion in der Geschäftsstelle der Stadtwerke an der Hauptstraße. Anfang Oktober wurden die Wunschkarten unter anderem in die Lebensmittel-Tüten an der Ausgabestelle am Alten Amtshaus gepackt. In verschiedenen Sprachen wurden die Wünsche dann auf die Karten geschrieben und kamen dann zurück. Auch die Flüchtlingshilfe vermittelte bei den Geschenkwünschen.

So läuft die Aktion ab

Nun hängen in zwölf Geschäften die Wunschzettel an den Wunschbäumen. Bis Ende November können Geschenke für die Kinder gekauft werden. Diese rangieren von „etwas von Playmobil“ bis hin zum Spielzeugauto. Den Preis von 20 Euro sollten die Geschenke aber nicht übersteigen. Die Wunschzettel hängen an den Bäumen der teilnehmenden Geschäfte. Dort können sie nach Absprache mit einem Mitarbeiter vor Ort gepflückt werden.

+++ Hemeraner Weihnacht fällt in diesem Jahr aus +++

Dieser nimmt die Adresse und die Nummer des Wunsches auf. Die gekauften Geschenke und die Wunschzettel werden dann wieder in den Geschäften abgegeben. Sollten Wunschzettel übrig bleiben, kümmert sich der Lions-Club darum, dass die Kinder zu Weihnachten nicht leer ausgehen und übernimmt die Kosten. Die Ausgabe der Geschenke an die Kinder erfolgt dann am Samstag, 9. Dezember, bei der Caritasche im Alten Amtshaus. „In unserer Gesellschaft gibt es zahlreiche Kinder, die aufgrund von schwierigen gesundheitlichen, sozialen oder finanziellen Rahmenbedingungen nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, begründet der Lions-Club sein Engagement.

250 Kinder warten auf ein kleines Geschenk

Dieses Mal haben sich rund 250 Kinder gemeldet. In manch anderen Jahren hingen 450 bis 500 Wünsche an den Bäumen. Das liegt auch an der Bürokratie. Durch die Datenschutzgrundverordnung dürfen die Adressen der finanziell benachteiligten Familien nicht einfach weitergegeben werden. Auch über die Schulen ist der Kontakt zu benachteiligten Familien nicht mehr möglich.

Im vergangenen Jahr hatte dies fast zur Absage der beliebten Aktion geführt. Über das Sozialamt, die Arge, Jugendhilfe oder Flüchtlingshilfe konnten die Organisatoren einfach zu wenig Wünsche sammeln. Mit der Hilfe der Verwaltung konnten über die Flüchtlingshilfe und durch die Ansprache von Beziehern von Wohngeld dann doch noch genügend Wunschzettel ausgefüllt werden.

Diese Geschäfte machen mit

Folgende Geschäfte beteiligen sich an der Aktion „Strahlende Kinderaugen“: Möbelhaus Wiesemann, Stadtwerke Hemer (Geschäftsstelle Innenstadt), Candy Moden, Blumenkorb, Café Poggel, Buchladen am neuen Markt, Radio Hennecke, Elektrotechnik Ebberg , Optik Wieners, Provinzial Hennemann, die Gaststätte Peters, Kfz-Meisterbetrieb Bernhard Bornfelder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer