Hemer: StrandGarten öffnet pünktlich zu den Sommerferien

Der Blücherplatz verwandelt sich ab Donnerstag wieder in den StrandGarten.

Hemer. Vom 22. Juni bis zum 13. August verwandeln 600 Tonnen Sand den Sauerlandpark und sorgen für Urlaubsstimmung zu Hause.

Unter dem Motto „Alles außer Meer“ lädt der Sauerlandpark ab Donnerstag, 22. Juni, in den Märkische Bank StrandGarten, den größten Sandstrand des Sauerlandes, ein. Bis mindestens zum 13. August können die Besucher dort ganz entspannt chillen und dabei hoffentlich viele sonnige Tage genießen.

Immer im Sommer verwandelt der Sauerlandpark das Open Air-Konzertgelände in einen riesigen Strand. Über 600 Tonnen Sand werden Jahr für Jahr aufgeschüttet. Mittendrin liegt der Himmelsspiegel, ein rund 850 Quadratmeter großes, maximal acht Zentimeter tiefes XXL-Planschbecken, das mit Nebeldüsen und bis zu vier Meter hohen Wasserfontänen für echte Abkühlung sorgt.

Typische Strandspielzeuge sind erlaubt

Strandmatten oder Handtücher dürfen alle Besucherinnen und Besucher gern mitbringen, Liegestühle stehen mittendrin. Typisches Strandspielzeug ist erlaubt: Schaufeln, Wasserbälle, Frisbees oder Spritzpistolen. Sonnencreme sollte keinesfalls vergessen werden. Duschen und einen großen Matschbereich gibt es auch. Die Sonnenschirme sorgen für ausreichend Schatten und Palmen, die rund um den Himmelspiegel einen hochsommerlichen Wohlfühlplatz gefunden haben, fürs Ambiente.

+++Auch interessant: Unwetterwarnung für Iserlohn und Hemer am Donnerstag +++

Die Strandbar von Gastronom Max Arens wird am Biergarten beheimatet sein und bietet alles von gekühlten Getränken und Eis bis zu kleinen Snacks. Die Gastronomie öffnet täglich um 11 Uhr. Der StrandGarten selbst startet um 10 Uhr und kann bis zum Einbruch der Dunkelheit genossen werden.

Spielmobil am Wochenende dabei

Mit dabei ist an den Wochenenden auch das „Feuerrote Spielmobil“. Nach über 30 Jahren im Dienste der Feuerwehr ist der ehemalige Mannschaftswagen mit tollen Spielideen im Park zu Gast. Bis zur Decke ist das Fahrzeug mit Spielideen, Spaßmachern und Spielzeugen gefüllt. Mit an Bord sind Schwungtuch, Mini-Bike, Waveboard, Hüpfbälle und -stäbe, Bodenkreisel, Bobbycar, Laufräder und Swingkart. „Schon damit ist eigentlich für jedes Kind, Mädchen oder Junge, etwas dabei. XXL-Spaß ist garantiert, inklusive Lernfaktor und Bewegungsspiele“, so der Sauerlandpark.

Wer gerade einmal keine Lust mehr hat, im Liegestuhl die Sonne zu genießen oder durch den Himmelsspiegel zu tollen, der findet rund ums Spielmobil genau die richtige Abwechslung. Es wird jongliert mit Tüchern, Tellern, Diabolos und Devil-Sticks für Einsteiger und Fortgeschrittene. Dazu gibt es Balance-Spiele auf Holzstelzen, Einzel- und Doppelpedalos, Einräder, eine dicke, runde Laufkugel und Kippelbretter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer