Hemer: Straßenbeleuchtung in der Becke ausgefallen

Becke. Im Ortsteil Becke in Hemer ist es auf den Straßen duster. Das ist der Grund.

Die Straßenbeleuchtung im Bereich Auf dem Schilk, Oesestraße, Bodelschwinghstraße, Kapellenweg, Am Hillebach, Obere Oese, An der Fußgängerbrücke und An der Schleuse ist in Hemer großflächig ausgefallen.

Der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer wird einen Schaltschrank zur Stromversorgung erneuern, kann die Maßnahme aufgrund von Lieferengpässen einiger technischer Komponenten allerdings nicht unmittelbar abschließen, teilt der Stadtbetrieb mit. Die SIH-Elektriker sind zuversichtlich, bis Freitagabend, 27. Januar, eine provisorische Lösung herbeiführen zu können, damit die Straßenlaternen am Wochenende wieder leuchten.

