In Hemer wird am Weltkindertag eine Straße gesperrt..

Straßensperrung Hemer: Straßensperrung am Weltkindertag

Hemer. Am Weltkindertag warten in Hemer auf Besucher viele Attraktionen. Aus organisatorischen Gründen wird dafür eine Straße stundenlang gesperrt.

Der Weltkindertag wird in Hemer wieder groß gefeiert. Viele Attraktionen laden kleine und große Besucher und Besucherinnen am Mittwoch, 20. September, von 15 bis 18 Uhr im und rund um das JUK zum Mitmachen ein. Aus organisatorischen Gründen wird die Straße „Am Sinnerauwer“ an diesem Tag von 10 bis 20 Uhr für den Autoverkehr komplett gesperrt.

Bei Fragen sind die Verantwortlichen des Fachdienstes Kinder- und Jugendförderung der Stadt Hemer unter der Rufnummer 02372/551-269 zu erreichen.

