Hemer: Streit unter Autofahrern eskaliert – Mann angefahren

Die Polizei in Hemer ermittelt nach einem Streit unter Autofahrern an der B7-Kreuzung.

Hemer. Ein Streit unter Autofahrern ist an der B7-Kreuzung in Hemer offenbar massiv eskaliert: Ein Autofahrer soll seinen Kontrahenten angefahren haben.

Im Straßenverkehr können die Emotionen schon einmal hochkochen – in einem Fall in Hemer am Donnerstag mutmaßlich zu hoch: Ein Autofahrer aus Hagen soll einen Mann aus Schwerte zunächst mit ausgestrecktem Mittelfinger beleidigt und ihn dann auch noch angefahren haben, teilt die Polizei mit.

An der B7-Kreuzung in Niederhemer sprach der Schwerter den Fahrer eines Ford Focus mit Hagener Kennzeichen gegen 5.45 Uhr auf dessen beleidigende Geste an. Dafür stieg er laut Polizei aus und unterhielt sich mit dem unbekannten Fahrer, der ihm daraufhin erneut den Mittelfinger zeigte. Als die Ampel dann grün wurde, fuhr der Hagener an. Der Ford touchierte den Mann aus Schwerte am Bein.

Der Geschädigte wurde leicht am Knie verletzt und erstattete anschließend auf der Polizeiwache in Hemer eine Anzeige. Der Verursacher flüchtete, ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern, von der Unfallstelle.

