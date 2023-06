Hemer: Studenten werfen Blick in die Welt der Sprühpumpen

Hemer. Studenten der FH Südwestfalen Iserlohn haben das Werk von Silgan Dispensing in Hemer besichtigt und dabei einiges über die Produktion gelernt.

Einen intensiven Einblick in den Produktionsalltag eines heimischen, aber global agierenden Unternehmens konnte jetzt eine Gruppe von Studenten der Fachhochschule Südwestfalen Iserlohn gewinnen. Zu Besuch waren sie bei Silgan Dispensing Systems in Hemer. Thomas Gratzfeld, Leitender Manager Engineering, führte die angehenden Ingenieure zwei Stunden lang durch den Betrieb und machte sie mit Details der Kunststoffverarbeitung vertraut.

Am Hemeraner Standort des internationalen Konzerns wird auf 79 Spritzgussmaschinen produziert, was später präzise zerstäubt, sprüht, vernebelt: „Einen der Feinzerstäuber, Trigger-Sprayer und Dosierspender für die kosmetische, pharmazeutische und haushaltschemische Industrie hat wohl jeder schon einmal in der Hand gehabt“, heißt es vom Unternehmen.

Von Hemer in die ganze Welt

Mehrere hundert Millionen Pumpen im Jahr verlassen das Hemeraner Werk, ihr Innenleben ist unterschiedlich komplex. Zwischen sieben und 16 Teile werden jeweils montiert, manche winzig klein. Gerade einmal 0,3 Millimeter Durchmesser hat beispielsweise die Düsebohrung, die in einem Nasensprayer zum Einsatz kommt. Produziert wird der Nasensprayer – wie viele Teile für den Gesundheitsbereich - in dem sehr großen Reinraum, dessen Besonderheiten Thomas Gratzfeld den Studenten von außen mit dem Blick durch die Fenster des Besucherganges erläuterte.

Der Zutritt ist nur in spezieller Kleidung und nach vorheriger Hygieneschulung durch eine Schleuse erlaubt. Es herrscht absolute Sauberkeit, die Luft wird permanent aufwendig gefiltert. Nur am Hemeraner Standort der international vertretenen Silgan Dispensing Systems Gruppe werden Produkte für den Healthcare-Bereich produziert, erklärte Thomas Gratzfeld. Von Hemer aus werden sie in alle Welt verschickt. Es ist ein wachsender Markt und Schwerpunkt der Produktion in Hemer.

Produktentwicklung spielt große Rolle

Die Studenten der Besuchergruppe haben mit der Kunststofftechnik in ihrem Studium zwar eher weniger zu tun. Sie kommen aus dem Bachelor-Studiengang Maschinenbau/Fachrichtung Fertigungstechnik und dem Master-Studium Integrierte Produktentwicklung. Doch Themen wie Fabrikplanung, Rüstzeiten, Produktionszyklen, Lagersysteme oder Materialfluss, wie diese im Studiengang Fertigungstechnik und im Labor Industrial Engineering der FH SWF vermittelt werden, spielen in vielen Branchen eine Rolle und sind somit auch für die angehenden Ingenieure relevant.

Die Fachexkursion, insbesondere der hohe Automatisierungsgrad im Hemeraner Werk, stieß bei ihnen auf großes Interesse. Auch Silgan Dispensing Systems legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit der FH Südwestfalen. Prof. Klaus-Michael Mende, der über Verbindungen zum Märkischen Arbeitgeberverband die Betriebsbesichtigung vermittelt hatte, unterstützt regelmäßig Studierende bei der Suche nach spannenden Bachelorarbeiten und begleitet diese. Prof. Mende hebt hervor: „Es bereitet Freude zu sehen, wie sich die Studierenden direkt von der ,FH-Bank’ in den heimischen Unternehmen persönlich und beruflich entwickeln.“

Aktuell gibt es bei Silgan zwei Themen, zu denen sich interessierte FH-Studenten in Praxissemester und Abschlussarbeit gerne melden können.

