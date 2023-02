Hemer: SV Deilinghofen-Sundwig sammelt für Erdbeben-Opfer

Deilinghofen. Das verheerende Unglück in der Türkei beschäftigt auch den SV Deilinghofen-Sundwig. Eine Sammlung findet am 7. und 8. Februar statt.

Der Jugendvorstand des SV Deilinghofen-Sundwig plant am Dienstag und Mittwoch, 7. und 8. Februar, jeweils von 16.30 bis 20 Uhr eine Spendensammlung für die Opfer des Erdbebens in der Türkei am Sportplatz am Apricker Weg in Deilinghofen. „Auch wir möchten uns beteiligen, um die akute Not etwas zu lindern und organisieren einen Spendenaufruf“, schreibt der Verein.

Gebraucht werden Decken, Stiefel, Mäntel, Pullover, Handschuhe, Schlafsäcke, Zelte, Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel, Taschenlampen und Batterien. Die Spenden sollten idealerweise in mit englischer Sprache beschrifteten Kartons oder Säcken zum Vereinsheim gebracht werden. Diese werden dann am Mittwochabend zur Sammelstelle in Dortmund gebracht. Schon für die Ukraine hat der Verein im vergangenen Jahr gesammelt – mit hoher Resonanz.

