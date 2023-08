Hemer: Tagebuch aus Italien dokumentiert Zeit im Stalag VI A

Hemer. Auch Italiener gehörten zu den Kriegsgefangenen im Stalag VI A in Hemer. Ein Tagebuch liefert neue Informationen.

Auf historischer Spurensuche finden immer wieder Angehörige von ehemaligen Kriegsgefangenen den Weg nach Hemer. In der Informations- und Gedenkstätte Stalag VI A erhielt jetzt eine italienische Familie viele Informationen.

Als im Juli 1943 Mussolini gestürzt wurde und der neue italienische Ministerpräsident Badoglio am 8. September kapitulierte, nahm die Wehrmacht von den ehemaligen Verbündeten 650.000 italienische Soldaten gefangen, von denen über eine halbe Million in das Reichsgebiet oder nach Polen transportiert wurden. Dort waren sie für den Arbeitseinsatz vorgesehen.

+++ Lesen Sie auch: Nach Konzert in Hemer: Santiano meckert über Sauerlandpark +++

Bis jetzt ist wenig über die Geschichte der italienischen Militärinternierten in Hemer dokumentiert. „Politisch wurden sie als Verräter gebrandmarkt; man nannte sie „Badoglio-Schweine“. Als Südländer wurden sie rassistisch verachtet und weitaus schlechter behandelt als die Westgefangenen“, berichtet Arne Hermann Stopsack für den Verein für Hemeraner Zeitgeschichte. Auch in das Stalag VI A wurden Italiener verbracht und von dort aus in den Arbeitseinsatz geschickt. Die Zahl stieg bis fast 15.000, nahm dann aber durch Zivilschreibungen wieder ab, am Kriegsende waren es noch 190. In Hemer direkt sind ca. 200 Personen verstorben; wie viele in den Arbeitskommandos den Tod fanden, kann heute nicht mehr festgestellt werden.

Buch über Lebensgeschichte

Kürzlich besuchte Michele Franceschini mit seiner Familie Hemer und die Informations- und Gedenkstätte Stalag VI A, wo er von Eberhard Thomas und Arne Hermann Stopsack durch die Ausstellung und über das Gelände geführt wurde. Der 44 Jahre alte Ingenieur aus Bologna hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensgeschichte seines Großvaters, der bereits Ende der 50er-Jahre verstorben ist, zu erforschen, zu dokumentieren und daraus ein Buch zu machen. Dieses Werk ist weit fortgeschritten und soll bereits 2024 erscheinen.

+++ Auch interessant: Weltsensation in Hemer: Felsenmeer-Höhlen digital zugänglich +++

Sein Großvater war bis zum Kriegsende als Arzt im italienischen Lazarett tätig. Das Tagebuch ist erhalten geblieben und stellt eine wichtige historische Quelle dar. So berichtete Franceschini, dass ein Großvater in etlichen Fällen mit seiner Diagnose dafür sorgte, dass Kriegsgefangene länger im Lazarett bleiben konnten und nicht trotz ihrer Leiden zu früh wieder in die Zwangsarbeit geschickt wurden. Franceschini hat sich tief in die Materie eingearbeitet, viel geforscht und verfügt über hervorragende Kenntnisse der Fachliteratur und kennt die, teilweise auch entlegene, Erinnerungsliteratur in Italien.

Dokumente übergeben

Nach der Führung, bei der man sich der englischen Sprache bediente, zeigte Franceschini seine mitgebrachten Dokumente und Erinnerungsstücke. Ebenso hatte Eberhard Thomas aus dem Archiv etliche Dinge zusammengestellt. Es entwickelte sich ein lebhafter fachlicher Austausch, der auch fortgesetzt werden soll. Das Buch wird dabei helfen, für die Geschichtsschreibung des Stalag eine wichtige Lücke zu schließen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer