Hemer: Thema Schulterschmerz bei „Erbsensuppe & Gesundheit“

Hemer. Beim nächsten Termin der Reihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ in Hemer informiert Dr. Samuel Okae über optimale Therapieformen bei Schulterschmerzen.

„Die Häufigkeit akuter und chronischer Schulterschmerzen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Jeder Zehnte klagt über Beschwerden in der Schulter. Für viele bleibt nur der Weg zum Spezialisten. „Knie- und Hüftgelenke können in fast jeder Klinik operiert werden“, sagt Dr. Samuel Okae, Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie, spezielle orthopädische Chirurgie und Kinderorthopädie in der Stadtklinik Hemer, „die Schulter jedoch ist nicht so einfach.“

Wie sehen die Therapieformen aus?

Man brauche dafür jede Menge Übung und die habe man in der Felsenmeerstadt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ am Samstag, 24. Juni, um 11 Uhr im MediVital will der Oberarzt den interessierten Zuhörern aufzeigen, wie die optimale Therapieformen bei Schulterschmerzen aussehen könnten.

Häufige Gelenkbeschwerden

Schulterschmerzen gehören – neben Rücken- und Nackenschmerzen – zu den häufigsten orthopädischen Gelenkbeschwerden. Da in der Schulter auf engstem Raum viele Muskeln, Bänder, Sehnen, Schleimbeutel und Knochen zusammenarbeiten, können die Beschwerden verschiedene Gründe haben. Die genaue Ursache herauszufinden, gelingt nicht immer. „Deshalb erfolgt zunächst eine gründliche Untersuchung, gegebenenfalls mit bildgebenden Verfahren“, erklärt Dr. Okae. Es könne nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass die Schmerzen gar nicht von der Schulter selbst herrühren, sondern von Nacken, Kopf oder Wirbelsäule in die Schulter ausstrahlen.

Eine komplexe Anatomie

Schulterschmerzen können aufgrund der komplexen Anatomie des Schultergelenks viele Ursachen haben: Häufige Auslöser sind Muskelverspannungen, Erkrankungen von Knochen und Gelenken, Haltungsschäden sowie Muskel- und Bandverletzungen. In seinem Vortrag wird Dr. Samuel Okae, der nach seinem Studium an der Charité in Berlin acht Jahre lang im Schulter-Chirurgie-Zentrum des Klinikums Dortmund arbeitete und sich seit zweieinhalb Jahren in der Felsenmeerstadt sehr wohl fühlt, auch auf die Schultergelenkarthrose und das sogenannte Engpass-Syndrom eingehen.

Warum die Häufigkeit zugenommen hat

Die Häufigkeit akuter und chronischer Schulterschmerzen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Jeder Zehnte klagt mittlerweile über Beschwerden in der Schulter. Viele Erkrankungen können im Frühstadium wirksam behandelt werden. Häufig sind Physiotherapie und physikalische Therapie schon ausreichend. Verpasst man den optimalen Behandlungszeitraum, können bleibende Einschränkungen auftreten, die eine Operation notwendig machen. „Aber auch hier kann mit bestimmten Prothesen, die wir in der Stadtklinik einsetzen, geholfen werden“, sagt Dr. Okae, der sich auch im Bereich der Endoprothetik einen Namen gemacht hat.

Platz für 60 Personen

Der einstündige Vortrag beginnt um 11 Uhr im Medivital am Haarweg 80. Zur Stärkung gibt es im Anschluss für jeden Teilnehmer einen Teller Erbsensuppe. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation von MediVital, DAK Gesundheit Iserlohn und der Heimatzeitung und kann kostenlos besucht werden.

Da die Teilnehmerzahl auf 60 Personen begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter redaktion@ikz-online.de bis Mittwoch, 21. Juni, 12 Uhr, gebeten.

