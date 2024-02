Hemer: Thomas Bielawski wird gute Arbeit bescheinigt

Hemer Weil er den Sauerlandpark Hemer in den vergangenen Jahren nach vorne gebracht wird, wurde der Vertrag des Geschäftsführers verlängert.

Einstimmig lautete das Votum der Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung, als es darum ging, den Vertrag mit dem Geschäftsführer des Sauerlandparks, Thomas Bielawski, um fünf Jahre zu verlängern. Vorausgegangen waren dem Beschluss die Empfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Aufsichtsrates der Sauerlandpark Hemer GmbH. Bürgermeister Christian Schweitzer und der Erste Beigeordnete und Kämmerer Sven Frohwein attestierten Bielawski, eine mehr als positive Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren geprägt zu haben.

„Thomas Bielawski identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Sauerlandpark – das spiegelt sich auch in frischen Ideen zur Parkgestaltung und im Eventbereich wider. Wir freuen uns auf die nächsten fünf Jahre mit Thomas Bielawski als Geschäftsführer und wünschen ihm dabei viel Erfolg.“

Bielawski selbst dankte für das ausgesprochene Vertrauen in seine Person: „Zu wissen, dass meine Gedanken über die zentralen strategischen Ziele des Parks sich mit den gewünschten Vorstellungen der Gremienverantwortlichen decken, macht die Zusammenarbeit harmonisch und sorgt dafür, dass sich unsere kleinen und großen Besucherinnen und Besucher im Park noch wohler fühlen.“ Dabei gehe es immer darum, so wie in den vergangenen Jahren, die Wirtschaftlichkeit des Sauerlandparks konsequent zu optimieren. Dies sei den Verantwortlichen bislang gelungen, ohne dass der Veranstaltungskalender oder die Attraktivität als Familienpark gelitten habe. „Dafür danke ich vor allem auch einem unglaublich engagierten Team, das den Park auf eine ganz besondere Weise lebt“, so der Park-Geschäftsführer weiter.

