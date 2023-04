Hemer: Top-Trompeter im Alten Casino

Hemer. Zum Abschluss des Bläserfests am Pfingstmontag findet ein großes Konzert statt. Internationale Preisträger sind im Ensemble.

Zum Abschluss des CVJM- Posaunenchorfestes am Pfingstmontag, 29. Mai, findet im Alten Casino um 18.30 Uhr ein Konzert der Spitzenklasse statt. Das Trompetenensemble Prof. Matthias Höfs setzt sich zusammen aus Studierenden und Absolventen seiner Trompetenklasse an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

+++Nachrichten aus Hemer+++

Unter den Trompetern dieser internationalen Besetzung finden sich Preisträger internationaler Wettbewerbe, die zum Teil schon Spitzenpositionen in den führenden Symphonie- und Opernorchestern wie Berliner Philharmoniker, Tokyo Symphony, den großen deutschen Rundfunksymphonieorchestern innehaben.

Von Bach bis zur Moderne

Unter dem Label Berlin Classics sind bereits vielbeachtete Einspielungen dieser Ausnahmebesetzung veröffentlicht worden. „Mit eigenen Arrangements und Kompositionen bietet das Ensemble in den Konzerten ein Programm, das alle Klangfarben der unterschiedlichsten Trompeteninstrumente mit Musik von Barock bis Blues aufzeigt“, so der Veranstalter. Unter dem Motto „The Trumpet Shall Sound“ erklingen am Pfingstmontag Werke von Scheidt, Bach bis Moderne. Karten gibt es im Ticketshop des Sauerlandparks sowie online unter shop.sauerlandpark-hemer.de.

Anlässlich des 175-jährigen Bestehens des CVJM-Westbundes findet am Pfingstmontag ein großes Bläserfest statt. Erwartet werden rund 1000 Bläser.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer