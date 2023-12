Hemer: Tribute-Konzerte starten mit Westernhagen-Coverband

Mariuzz mit Westernhagen Tribute. Ukraine-Benefizkonzert am Mittwoch, den 06. April 2022 im Steinhof in Duisburg. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Hemer Die Band „Mariuzz“ tritt im Januar zusammen mit der Herbert-Grönemeyer-Coverband „Groenland“ in Hemer auf. Weitere Cover-Konzerte folgen.

In der Reihe „Rosier Winter Sounds“ wechseln sich Tribute-Konzerte, Poetry-Slams und Hörspiele ab. Teil davon ist auch die schon ausverkaufte Show „Jini Meyer and friends“ am 16. Dezember. Im neuen Jahr werden an einem Abend gleich zwei deutschen Musiker-Legenden Tribut gezollt: Marius Müller Westernhagen und Herbert Grönemeyer. „Mariuzz“ und „Groenland“ bilden am 27. Januar ab 20 Uhr im Alten Casino die beiden Stars in Aussehen und Klang nach. Im Jahr 2024 sind aber auch weitere Cover-Konzerte geplant.

„Mariuzz“ wird vom Westernhagen-Drummer Charly T. und der Westernhagen Backing-Voice Madeleine Lang begleitet. Für viele ist Marius Müller-Westernhagen eine Ikone der deutschen Rock-Geschichte. Provokant und exaltiert, seine Musik und Texte authentisch, immer am Puls der Menschen. Er war der erste deutsche Musiker, der auf seinen Tourneen ganze Stadien füllte. Die optische und musikalische Übereinstimmung beschreibt der Sauerlandpark als sensationell.

Tribute-Bands im Alten Casino „Dire Strats“ spielen am Samstag, 24. Februar 2024, um 20 Uhr im Alten Casino. Gecovert werden die Dire Straits. „Mind2Mode“ covern gleich drei berühmte Künstler am Samstag, 23, März 2024 um 20 Uhr im Alten Casino – U2, Depeche Mode und Simple Minds. Die Rolling Stones machen sich am Samstag, 13. April 2024, um 20 uhr im Alten Casino Voodoo-Lounge zum Vorbild. „The Queen Kings“ lassen die Hits von Queen am Mittwoch, 2. Oktober 2024, im Alten Casino um 20 Uhr erklingen. Ray Wilson, der Sänger von Genesis nach dem Abgang von Phil Collins, spielt die Klassiker von Genesis am Samstag, 9. November 2024, um 20 Uhr im Alten Casino.

2015 ist es „Mariuzz“ gelungen, die Westernhagen-Bandbesetzung der großen 90er-Stadionkonzerte nach über 20 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne zu vereinen. „Mariuzz“ spiele bewusst mit der frappierenden optischen Ähnlichkeit als Westernhagen-Double und verblüffe das Publikum immer wieder mit seiner Show.

Als Gast hat er sich „Groenland“ eingeladen alias Bernd Wuttke. Die größten Hits von Grönemeyer setzen einen Kontrapunkt zur Westernhagen-Show von „Mariuzz“ und bringen zwei Künstler gemeinsam auf die Bühne, die man wohl im Original nicht zusammen erleben wird. Das Programm bietet für jeden Grönemeyer-Fan, was er erwartet: Balladen wie „Flugzeuge im Bauch“ über Klassiker wie „Kinder an die Macht“, „ Mambo“, „Was soll das“, „Alkohol“, „Männer“ , „Bochum“, „Vollmond“, „Musik nur wenn sie laut ist“ bis hin zu den Hits der letzten CDs wie – „Stück vom Himmel“ oder „Mensch“.

Tickets für„Mariuzz“ und „Groenland“ im Alten Casino gibt es ab sofort zum Preis von ab 28,50 Euro online bei adticket.de, über die Homepage des Parks und im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer an der Ostenschlahstraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer