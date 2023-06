Hemer: Trickdieb bestiehlt Seniorin in Altenheim

Die Polizei hatte am Dienstag in Hemer einen Einsatz in einem Altenheim. Dort wurde eine Bewohnerin Opfer eines Trickdiebs.

Hemer. Eine Seniorin, die in einem Altenheim an der Parkstraße in Hemer wohnt, wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines Trickdiebs. Das ist passiert.

Am Dienstagabend mussten Polizeibeamte zu einem Altenheim an der Parkstraße ausrücken. Am Appartement einer Bewohnerin hatte es gegen 16 Uhr geklopft. Die Seniorin öffnete einem Mann die Tür, der sich ihr gegenüber als Handwerker ausgab.

Der Mann lenkte die Dame geschickt ab und verschwand kurz darauf wieder. Wie sich kurz darauf herausstellte, hatte er einen Moment der Ablenkung genutzt, um Bargeld aus einer Geldkassette zu entwenden.

So wird der Täter beschrieben

Der Täter war männlich und wird als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen im Umfeld des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen.

