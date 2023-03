Hemer: Über 140.000 Euro Spendengelder bei Aktionen im Park

Hemer. Die Spendensammlung für die Erdbeben-Opfer der türkisch-islamischen Gemeinden und der „Help-Stairs-Run“ im Sauerlandpark waren erfolgreich.

Über 140.000 Euro sind bei den beiden großen Benefizaktionen im Sauerlandpark gespendet worden. 116.500 Euro sammelte die türkisch-islamische Gemeinde Hemer bei ihrem Spendentag im Park. Jetzt steht auch das Ergebnis des „Help-Stairs-Run“ fest: Mit 30.000 Euro haben Läufer und Sponsoren alle Erwartungen übertroffen.

Dieter Knoblich und Axel Stüken, die Organisatoren des „Help-Stairs-Run“, des Benefizlaufs im Sauerlandpark, hatten die Schecks noch gar nicht ganz ausgepackt, als die Spendenempfänger große Augen machten. 12.000 Euro für den Verein „Flaschenkinder“, 12.000 Euro für die Ukraine-Hilfe zugunsten der nordöstlich von Kiew gelegenen Stadt Romny, dazu 6.000 Euro, die über die Hemeraner Bürgerstiftung „Wenn´s brennt“ an eine Hemeraner Familie gehen, die vor wenigen Monaten aufgrund eines Hausbrandes ihr komplettes Hab und Gut verloren hat.

Mindestens einmal das Empire State Building erklommen

„Wir haben damit unser Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen“, sagen Stüken und Knoblich. Eigentlich hatten die beiden auf rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehofft, 120 sind es geworden. 2121 Runden haben die Läuferinnen und Läufer hinter sich gebracht, sind insgesamt 1315 Kilometer gelaufen.

+++Nachrichten aus Hemer+++

„377.538 Treppenstufen wurden im Park erklommen. Das bedeutet, dass 97 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mindestens einmal bis aufs Empire State Building gestiegen sind. Das hat 1590 Stufen. Für den besten Läufer, der 44 Runden im Park hinter sich gebracht hat, bedeutet das, dass er sogar sechs Mal aufs Empire State Building hochgestiegen ist – eine gigantische Leistung“, so Dieter Knoblich.

Größte Gruppe aus Klinik

Bemerkenswert ist auch die Leistung von Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer. Erst nach 32 Runden war für ihn Endstation. Dafür gab es Spenden des Sauerlandparks und seiner Premiumsponsoren Verfuß, Schleich, der Rosier-Gruppe und der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden. Die größte Teilnehmenden-Gruppe stellte übrigens die Hemeraner Hans-Prinzhorn-Klinik mit 20 Läuferinnen und Läufern, gefolgt von der Firma Lobbe mit 14.

Bereits am Wochenende zuvor konnte die Türkische Gemeinde Hemer, gemeinsam mit den Gemeinden aus der Region, im Rahmen einer Spendenaktion 116.500 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sammeln. Dafür hatte der Sauerlandpark sein Gelände zwei Tage zur Verfügung gestellt und die Organisatoren infrastrukturell unterstützt. „Das Geld ist mittlerweile schon offiziell übergeben. Der türkische Generalkonsul, der auch zu Gast in Hemer sein konnte, war von der Veranstaltung und der Spendensumme vollkommen überwältigt und hat allen Unterstützerinnen und Unterstützern herzlich gedankt. Diesen Dank darf ich allen weiterleiten“, betont Tacettin Önal, Vorsitzender der DITIB Gemeinde aus Hemer.

