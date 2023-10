Hemer: Uhland- und Lohstraße wegen Gas-Alarm gesperrt

Die Feuerwehr ist aktuell in der Uhlandstraße in Hemer im Einsatz.

Hemer. Die Feuerwehr ist am frühen Montagmorgen in Hemer wegen eines möglichen Gasaustritts alarmiert worden

Die Feuerwehr ist am frühen Montagmorgen aufgrund eines möglichen Gasaustritts in einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße in Hemer alarmiert worden. Die Meldung erfolgte um 7.33 Uhr. Aktuell (Stand 8 Uhr) seien Uhland- und Lohstraße für den Einsatz gesperrt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen auf Nachfrage mitteilt. Das betreffende Haus steht im Kreuzungsbereich beider Straßen.

Anwohner hatten Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen. Die hat das Gas sicherheitshalber abgestellt und misst aktuell im Gebäude, ob tatsächlich Gas ausgetreten ist. Im Einsatz sind die Löschzüge Mitte und Feuerwache.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

