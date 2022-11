Hemer: Unbekannte beschädigen geparktes Fahrzeug

Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen in Bezug auf eine Sachbeschädigung in Hemer.

Hemer. In Hemer haben unbekannte Täter an einem geparkten Fahrzeug unter anderem die Frontscheibe beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen, gegen 4.55 Uhr, einen an der Breslauer Straße in Hemer parkenden Mazda CX-5 beschädigt. Eine Anwohnerin hörte einen Knall, schaute aus dem Fenster und sah noch die Rücklichter eines Autos, das sich entfernte.

Die Frau hielt daraufhin Nachschau auf der Straße und stellte an einem Mazda eine gesplitterte Frontscheibe, Dellen in der Motorhaube sowie diverse Lackkratzer fest. Zeugen die weitergehende Hinweise zum Fahrzeug oder einem möglichen Täter geben können, werden gebeten sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen.

