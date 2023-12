Unbekannte haben Schmuck in Hemer entwendet.

Diebstahl Hemer: Unbekannte brechen in Haus ein und stehlen Schmuck

Hemer In ein Haus in Hemer haben sich Unbekannte Zugang verschafft. Dabei entwendeten sie Schmuck und durchwühlten mehrere Räume.

Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, haben sich unbekannte Täter am Donnerstagabend, zwischen 18.40 und 19.05 Uhr, Zutritt zu einem Haus Am Querrücken in Hemer verschafft.

Im Inneren durchwühlten sie laut Polizei anschließend mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

