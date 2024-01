Hemer: Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Hemer Die Polizei in Hemer wurde von Passanten über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der B7 informiert. Jetzt suchen die Beamten Zeugen.

Am Sonntag informierten Passanten die Polizei in Hemer über einen an der B7 im Feld an der Einmündung zum Höcklingser Weg liegenden Zigarettenautomaten.

Täter erbeuten Zigaretten

Unbekannte hatten diesen offenbar innerhalb der letzte Tage von einer Wand gehebelt und anschließend aufgebrochen. Die Täter erbeuteten anschließend Zigaretten in unbekannter Menge.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

