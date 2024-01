Hemer: Unbekannte entsorgen Motoröl und Batterien im Wald

Hemer Durch Motoröl und Batterien wurde an der Kreisstraße 11 Waldboden verunreinigt. Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Die Polizei ermittelt in einem besonderen Fall von Umweltverschmutzung. Unbekannte Täter entsorgten an der Kreisstraße 11 zwischen Ihmert und Leveringhausen im Bereich Rüterschlad am Waldrand 13 Kanister Motoröl, sowie zwei Fahrzeugbatterien.

Feuerwehr muss verseuchtes Erdreich beseitigen

Teilweise ist Restöl in das Erdreich gelangt und musste durch die Feuerwehr beseitigt werden. Entdeckt wurde die illegale Sondermüllentsorgung am Samstag gegen 17 Uhr. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei unter 02372/91990 entgegen.

