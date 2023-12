Die Förderschule an der Gustav-Reinhard-Straße in Hemer wurde mit Graffiti besprüht.

Blaulicht Hemer: Unbekannte sprühen Graffiti an Förderschule

Hemer Die Förderschule an der Gustav-Reinhard-Straße in Hemer wurde von Unbekannten mit Graffiti besprüht. Die ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Unbekannte haben laut Polizeibericht innerhalb der vergangenen Woche die Fassade und eine Wärmepumpe an der Förderschule in der Gustav-Reinhard-Straße in Hemer mit Farbe besprüht.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Ein Berechtigter stellte die Schmierereien am Mittwoch fest und informierte die Polizei. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer