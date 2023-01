Hemer: Unbekannte stehlen aus einer Firma Messing

Die Polizei sicherte in einer Firma in Hemer Spuren. Dort war zuvor eingebrochen worden.

Hemer. Nach einem Einbruch in einer Firma in der Hönnetalstraße in Hemer sicherte die Polizei Spuren. Unbekannte entwendeten Messingteile von hohem Wert

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Firma an der Hönnetalstraße in Hemereingebrochen. Sie schlugen eine Glasscheibe ein, öffneten ein Rolltor und stahlen Messingteile von hohem Wert. An einem weiteren Tor einer Firma in demselben Komplex scheiterten die Täter. Die Polizeisicherte Spuren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer