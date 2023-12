Hemer: Unbekannte stehlen Computer aus Druckerei

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Hemer nach Zeugen.

Hemer Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen eines Einbruchs in Hemer: Unbekannte drangen in eine Druckerei an der Mendener Straße ein.

Unbekannte sind laut Polizeibericht zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen an der Mendener Straße in Hemer in Büroräume einer Druckerei eingebrochen.

Polizei bittet um Hinweise

Die unbekannten Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Computer. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

