Hemer: Unbekannter beschädigt VW Golf und flüchtet

An der Ostenschlahstraße in Hemer wurde ein weißer VW Golf beschädigt.

Hemer. Bei einem Unfall wurde in Hemer an der Ostenschlahstraße ein VW Golf beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Von einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden berichtet jetzt die Polizei. Am Montag wurde ein an der Ostenschlahstraße in Höhe der Hausnummer 52 geparkter weißer VW Golf in der Zeit zwischen 7.20 und 16.40 Uhr beschädigt.

+++ Auch interessant: SIH: Steuerliche Risiken sind ausgeräumt +++

Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit dem Golf. Dadurch wurde der hintere linke Stoßfänger erkennbar verschrammt.

Entstandener Sachschaden liegt bei 500 Euro

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer