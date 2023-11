Hemer: Unbekannter Mann im Garten – Bewohnerin verängstigt

Die Polizei ermittelt wegen eines Hausfriedensbruches in Hemer.

Hemer. Erst hört eine Frau aus Hemer ein Klopfen an der Haustür, dann sieht sie einen Unbekannten im Garten. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann.

Gruselige Szenerie zwei Tage nach Halloween in Hemer: Eine Bewohnerin der Lamferstraße hörte am Donnerstag gegen 22 Uhr ein Klopfen von der Haustür. Als sie wenig später aus dem Fenster blickte, sah sie laut Polizeibericht einen unbekannten Mann im Garten. Als die Bewohnerin den Mann mit einer Taschenlampe anleuchtete, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs.

+++ Mehr aus Hemer: Messerstiche in Sundwig – Notwehr? +++

Der Unbekannte war etwa 1,90 Meter groß, schlank und komplett schwarz gekleidet. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02372/9099-0 entgegen.

Erst am Montag wurde ebenfalls an der Lamferstraße eine Haustür beschädigt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen vorliegt, ist allerdings unklar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer