Die Polizei in Hemer ermittelt, nachdem ein Haus in Deilinghofen inzwischen zweimal beschossen wurde.

Polizei Hemer: Unbekannter schießt wieder auf Haus in Deilinghofen

Deilinghofen Ein Wohnhaus in Hemer-Deilinghofen ist zum zweiten Mal in dieser Woche mit einer Metallkugel beschossen worden. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Durch eine Metallkugel ist nun bereits zum zweiten Mal ein Fenster eines Wohnhauses am Brockhauser Weg in Hemer beschädigt worden. Ein Bewohner nahm den neuerlichen Einschlag am Dienstag gegen 19.15 Uhr wahr, berichtet die Polizei. Als er hinausschaute, konnte er allerdings keinen Verdächtigen mehr sehen. Die Polizei stellte das mutmaßliche Zwillengeschoss sicher.

Zuvor war dasselbe Haus bereits in der Nacht zu Montag mit einer Metallkugel beschossen worden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen.

