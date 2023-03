Hemer: Unbekannter schlägt Mitarbeiter von Schnellrestaurant

Hemer. Weil er nicht schnell genug bedient wurde, schlug ein Unbekannter in Hemer einen Mitarbeiter eines Schnellrestaurants mitten ins Gesicht.

In einem Schnellrestaurant an der Bahnhofstraße kam es am Sonntagabend gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung, so berichtet es die Polizei. Ein unbekannter Mann forderte einen Mitarbeiter dazu auf, ihn schneller zu bedienen. Als dieser entgegnete, dass er zuvor noch andere Bestellungen zu bearbeiten habe, baute sich der Unbekannte bedrohlich vor ihm auf und schrie ihn an.

Der Mitarbeiter verwies ihn daraufhin des Restaurants. Der Unbekannte verließ das Schnellrestaurant allerdings nicht, sondern schlug dem Mitarbeiter mit beiden Händen ins Gesicht. Erst danach entfernte er sich in Richtung Parkplatz.

Täter hatte pinken Rucksack dabei

Der Tatverdächtige wird als ca. 30 bis 40 Jahre alt und ca. 1,90 Meter groß beschrieben. Er trug eine blaue Jacke, eine grüne Strickmütze und einen pinken Rucksack. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

