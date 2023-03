Hemer: Unfallflucht am Medio-Center – Zeugen gesucht

Die Polizei in Hemer ermittelt nach einer Unfallflucht am Medio-Center.

Hemer. Auf dem Parkplatz des Medio-Centers in Hemer wurde ein geparkter Wagen beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einer Unfallflucht am Medio-Center in Hemer am Samstag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwischen 15.10 und 15.20 Uhr wurde ein gelber Fiat auf dem Parkplatz von einem unbekannten weiteren Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Hemer, 02372/90990, in Verbindung zu setzen.

