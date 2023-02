Hemer: Unfallflucht nach 2500 Euro verursachtem Schaden

In Deilinghofen gab es eine Unfallflucht in der Bautenheide.

Deilinghofen. Die Polizei meldet eine Unfallflucht in Deilinghofen. Dort wurde ein geparkter Wagen beschädigt. Der Schaden beträgt 2500 Euro.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei von der Bautenheide in Hemer-Deilinghofen. In Höhe des Hauses Nr. 29 wurde in der Zeit von Montag, 30. Januar, 19 Uhr, bis Dienstag, 31. Januar, ein geparkter schwarzer Mercedes beschädigt. Die Fahrertür und der Außenspiegel sind erheblich eingedellt und verschrammt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Schadenshöhe beträgt 2500 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer