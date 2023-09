Hemer: Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort

Hemer. Die Polizei meldet eine Unfallflucht für Donnerstag und für Samstag. Geparkte Autos wurden dabei beschädigt.

Die Polizei meldet je eine Unfallflucht für Donnerstag und Samstag. Einen Schaden in Höhe von 800 Euro hinterließ ein Unfallverursacher am Samstag zwischen 11.30 und 12.45 Uhr an auf dem Parkplatz am Nöllenhofcenter. Ein geparktes Auto wurde am hinteren linken Kotflügel und dem hinteren linken Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

in geparkter weißer VW Up wurde am Donnerstag zwischen 15 und 16.20 Uhr an der Urbecker Straße beschädigt. Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit dem VW. Dadurch wurde der vordere linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Des Weiteren ereigneten sich von Freitag bis Sonntagmorgen im Stadtgebiet von Hemer vier weitere Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro.

