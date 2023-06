Hemer: Vergeblicher Noteinsatz für eingeklemmte Katze

Hemer. Am Montag vernahmen Anwohner am Brockhauser Weg in Hemer jaulende Laute. Die couragierte Hilfe war am Ende vergeblich.

Am Montagmorgen vernahmen Anwohner am Brockhauser Weg jaulende Laute, wie die Polizei meldet. Sie gingen dem Jammern nach und entdeckten eine Katze, die im gekippten Fenster festklemmte. Sie kam weder vor, noch zurück.

Gekipptes Fenster wird Katze zum Verhängnis

Der Wohnungsinhaber weilt im Urlaub. Immer mehr mitfühlende, tierliebe Menschen strömten heran: Nachbarn, Feuerwehr und Polizei. Da der Stubentiger mit Kopf und Vorderpfoten draußen steckte, wehrte er sich mit Kratzen und Beißen gegen die helfenden Hände. Ein Nachbar besorgte eine Box, ein anderer Handschuhe, wieder ein anderer konnte die Wohnungsinhaber erreichen und einen Schlüssel auftreiben. Von innen hoben Feuerwehrleute das Tier an, so dass es nach vorne springen konnte. Auf der Straße versteckte es sich unter einem Auto.

Bis das schwer verletzte Tier in der Box zum Tierarzt gebracht werden konnte, verging noch einmal einige Zeit. Der Arzt stellte massive äußere und innere Verletzungen fest, so dass der Veterinär entschied, die Katze einzuschläfern.

Die Erklärung für das Drama: Der fremde Besucher huschte in der Nacht oder am Wochenende durch eine Katzenklappe in die Wohnung. Die Klappe öffnet nur in einer Richtung. So blieb der Katze offenbar nur das auf Kipp stehende Fenster als Ausweg.

Polizei warnt und gibt Tipps

Die Polizei warnt bei Katzenklappen und gekippten Fenstern sonst eher vor ungebetenen Besucher auf zwei Beinen. Wer sicher in den Urlaub fahren, solche tragischen Ereignisse vermeiden und Eindringlinge auf leisen Sohlen aussperren will, der sollte folgende Tipps beherzigen: Was für eine Katze reicht, reicht auch für einen Arm mit langem Stock und Schleife. So lassen sich fast bequem Türklinken nach unten ziehen und Haustüren öffnen.

Deshalb: Sichere Klappen und runden Türknauf montieren, Klappen bei Nichtanwesenheit sicher verschließen, Haustür abschließen. Fenster ohne entsprechende Sicherungen bieten Einbrechern ohnehin kaum Widerstand, doch gekippt sind sie geradezu eine Einladung zum Einbrechen.

Die Polizei bietet kostenlose Beratungen an (Telefon 02372/9099-5510 oder -5511). Gekippte Fenster oder ungesicherte Katzenklappen können ein Grund sein für Versicherungen, die Leistung zu verweigern.

