In Hemer kam es zu einer Flucht nach einem Verkehrsunfall.

Unfallflucht Hemer: Verkehrsunfall mit Flucht am Felsenmeer-Center

Hemer. In Hemer wurde ein geparktes Auto auf dem Parkplatz des Felsenmeer-Centers beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete die verursachende Person.

Auf dem Parkplatz des Felsenmeer-Centers in der Stephanstraße in Hemer kam es am Dienstag, 7. März, zwischen 8 Uhr und 8.25 Uhr zu einer Flucht nach einem Verkehrsunfall. Ein geparkter blauer Kia Sportage wurde vom flüchtigen Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren beschädigt. Dadurch wurde der vordere rechte Stoßfänger des Kia deutlich verschrammt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

