Hemer: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Langenbruch wurde eine Person am Dienstag gegen 12.40 Uhr leicht verletzt. Laut Polizei handelte es sich um einen Alleinunfall, der Fahrzeugführer kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. In einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde der Verletzte zu Kontrolle untersucht.

