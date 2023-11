Hemer: Viele Termine für die Ihmerter Schützen

Ihmert Zufrieden blickt der BSV Ihmert auf sein Schützenfest und plant für 2024. Aus dem Maibaum wird wieder der größte Weihnachtsbaum.

Einen vollen Terminkalander hatten die Ihmerter Bürgerschützen in den vergangenen Tagen. Als Arbeitseinsatz stand zusammen mit der Löschgruppe Ihmert das Abschmücken des Maibaums auf dem Programm. Die Figuren wurden abgenommen und durch Lichterketten mit Tannengrün ersetzt. Bei Regen und kühlen Temperaturen war es für Feuerwehr mit Drehleiter und die Artilleristen ein frostiges Engagement.

Der höchste Weihnachtsbaum im Dorf wird am kommenden Mittwoch erstmals in diesem Advent leuchten. Der Förderverein der Kindertagesstätte „Sternenburg“ richtet das „Anglühen“ im Ihmerter Park aus und lädt ab 17 Uhr zu Glühwein. Kinderpunsch und Grillwürstchen ein.

Zufriedener Blick auf das Schützenfest

Die Jahreshauptversammlung gehörte zu den weiteren Terminen des BSV Ihmert. Im Mittelpunkt standen der Rückblick auf das Schützenfest und die Planungen für 2024. Zufrieden zog der Vorsitzende Michael Hollmann Bilanz über das Schützenfest im August, obwohl es durch die Kostensteigerungen in allen Bereichen das teuerste Schützenfest aller Zeiten gewesen sei. Der gute Besuch habe aber auch die Einnahmen verbessert. Premiere hatte das Wochenendticket, das gut gelaufen sei. Einen Rekordbesuch verzeichneten die Schützen am Festsamstag. „Es war ein sehr schönes, harmonisches Schützenfest“, sagte Michael Hollmann. Nun bereitet sich der BSV bereits auf das Jubiläumsfest 2025 vor, wenn das 100-jährige Bestehen gefeiert wird.

Veränderungen in der Führung der Artillerie wurden bekannt gegeben. So tritt Nils Rittinghaus als stellvertretender Kompaniechef die Nachfolge von Thomas Witte an. Als Kompaniechef wurde Ralf Engel im Amt bestätigt. Neuer stellvertretender Schießmeister ist Kevin Goll.

Neujahrsparty und Scheunenfest

Ereignisreich wird auch 2024 sein. Begrüßt wird das neue Jahr am Samstag, 20. Januar, mit der Neujahrsparty in der Gemeindehalle. Zur Generalversammlung mit Wahlen und Ehrungen kommen die Schützen am 15. März zusammen. Ein Osterschießen ist für den 28. März geplant. Bis dahin müssen noch einige Veränderungen im Schießheim erfolgen. Zum Osterfeuer lädt der BSV am 28. März ein. Das Maibaumfest mit Enthüllung der neuen Figur wird am Samstag, 13. April, gefeiert. Rock im Mai soll am 1. Mai wieder Hunderte auf den Schulhof locken. Das Tauziehen findet am 15. Juni statt. Im Jahr ohne eigenes Schützenfest veranstaltet der BSV auch wieder ein Scheunenfest. Am Samstag, 12. Oktober, wird in der Scheune Elfenfohren gefeiert. Ein Treffen aller Königspaare soll am 30. November folgen.

