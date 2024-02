Hemer: Vorarbeiten für Feuerwehrgerätehaus Becke beginnen

Becke Sechs Millionen Euro investiert die Stadt Hemer in ein neues Feuerwehrgerätehaus in der Becke. An der Oberen Oese beginnen die Vorarbeiten.

Die Stadt Hemer muss in den nächsten Jahren einige neue Gerätehäuser bauen. Der Anfang wird nun in der Becke gemacht. 2022 ist der Bebauungsplan für den Neubau oberhalb des Logistikzentrums der Firma Keuco geändert worden. In der kommenden Woche beginnen die vorbereitenden Maßnahmen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Becke an der Oberen Oese. Die Firma Stricker aus Dortmund das Grundstück von Sträuchern und Wildwuchs ab Mittwoch, 21. Februar, befreien. Diese Arbeiten werden mit Blick auf das Bundesnaturschutzgesetz bis Ende Februar abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit.

Feuerwehr Standort Gerätehaus Becke, Luftbild Foto: Privat / IKZ

Erster Spatenstich im März geplant

Mitte März kann dann der offizielle Spatenstich erfolgen, womit die Tiefbauarbeiten eingeläutet werden. Ab Mai folgt dann die Herstellung des Rohbaus. Das Gerätehaus soll rund 1000 Quadratmeter umfassen. Für das Feuerwehrhaus ist eine bauliche Höhe von acht Meter geplant, eine Unterkellerung ist nicht vorgesehen. Das Gebäude gliedert sich in eine Fahrzeughalle mit ergänzenden Räumen wie Umkleideräumen, Breitschafts-, Besprechungs- und Lagerräumen. Im nördlichen Teil des Grundstücks ist ein Übungshof geplant.

Die notwendigen Stellplätze sollen im südwestlichen Teil errichtet werden, die Zu- und Abfahrt erfolgt über eine Zufahrt von der Straße „Obere Oese“. Bis zur Fertigstellung im Sommer 2025 wird die Stadt Hemer rund sechs Millionen Euro investieren.

