Hemer: Vortrag über „Minimalinvasive Wirbelsäulentherapie“

Dr. Karsten Knizia (Chefarzt des Fachbereichs Wirbelsäulenchirurgie/Wirbelsäulenorthopädie) referiert am 21. Oktober wieder bei Medivital in Hemer.

Hemer. Bei „Erbsensuppe & Gesundheit“ referiert Dr. Karsten Knizia von der Stadtklinik Hemer am 21. Oktober über „Minimalinvasive Wirbelsäulentherapie“.

Bei fast allen Erwachsenen sind verschleißbedingte Veränderungen der Wirbelsäule nachweisbar. Aufgrund unserer modernen Lebensweise mit häufigem Sitzen und Bewegungsmangel hat sich die Erkrankung der Wirbelsäule zu einer Volkskrankheit entwickelt. Häufig verursachen diese keine Beschwerden, sie können jedoch auch zu Bewegungseinschränkungen, Rückenschmerzen oder ausstrahlenden Schmerzen in Armen oder Beinen führen. Zu den verschleißbedingten Wirbelsäulenerkrankungen gehören zum Beispiel Bandscheibenvorfälle, Entzündungen und Wirbelgleiten. Der Gang zum Facharzt ist für die Betroffenen unumgänglich. Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist Dr. Karsten Knizia, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie und Wirbelsäulenorthopädie in der Stadtklinik Hemer. Im Rahmen der Vortragsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ wird er am Samstag, 21. Oktober, um 11 Uhr einen Vortrag zum Thema „Minimalinvasive Wirbelsäulentherapie“ im MediVital am Haarweg 80 halten.

„Aufgrund unseres aufrechten Gangs verschleißt die Wirbelsäule“, sagt Dr. Karsten Knizia, „das ist ganz normal.“ Bei ernsthaften Problemen sind der Chefarzt und sein kompetentes Team in der Stadtklinik Hemer, bestehend aus Mohammed Gamal El-Din, Mareike Peters und Dr. Tomas Kucera, dann aufgefordert, den Betroffenen zu helfen. In der Abteilung werden die Patienten ganzheitlich gesehen und ihnen wird die jeweils möglichst schonende Behandlung angeboten. Die Patienten werden nach den Empfehlungen der wirbelsäulentherapeutischen Fachgesellschaften behandelt. Innerhalb des Hauses wird interdisziplinär mit der Neurologischen und Unfallchirurgischen Abteilung zusammengearbeitet.

Die Behandlung erfolgt zunächst konservativ. Nicht-operative Behandlungsmethoden wie Krankengymnastik, manuelle Therapie und wirbelsäulennahe Infiltrationen stehen als erstes auf dem Behandlungsplan. Sind diese Möglichkeiten ausgereizt oder führen nicht zum gewünschten Erfolg, ist in der Regel ein operativer Eingriff nötig. Dabei handelt es sich um mikrochirurgische Bandscheibenoperationen und mikrochirurgische Erweiterungen des verengten Spinalkanals. „Operationen zur Stabilisierung bei degenerativen Deformitäten, bei Entzündungen und Tumoren führen wir auf hohem Niveau aus“, so Dr. Knizia, „bei osteoporotisch bedingten Wirbelbrüchen operieren wir minimalinvasiv, um die Wirbelsäule an der betroffenen Stelle nachhaltig zu stabilisieren.“ Mehr dazu verrät der Mediziner am kommenden Samstag.

Der einstündige Vortrag beginnt um 11 Uhr, und im Anschluss gibt es für alle eine leckere Portion Erbsensuppe. 60 Personen können an der kostenlosen Veranstaltung, die vom MediVital, der Heimatzeitung und der DAK Gesundheit Iserlohn initiiert wurde, teilnehmen. Anmeldungen werden bis Donnerstag, 19. Oktober, 12 Uhr, entgegengenommen.

