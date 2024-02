Hemer: Vortragsreihe mit Ärzten im Medivital startet wieder

Hemer Die Vortragsreihe „Erbsensuppe und Gesundheit“ startet wieder im Medivital in Hemer. Auch dieses Mal gibt es interessante Informationen.

Wer heute in Rente geht, hat statistisch gesehen weitaus mehr Lebensjahre vor sich als seine Großeltern. Die ältere Generation profitiert von den verbesserten Lebensbedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg, weniger schwerer körperlicher Arbeit, besserer Ernährung, guter medizinischer Versorgung und mehr Gesundheitsbewusstsein. Doch was bringen gut ausgebildete Ärzte, wenn die Wartezimmer heillos überfüllt sind und sie sich immer weniger Zeit für ihre hilfesuchenden Patienten nehmen können?

Mit „Erbsensuppe & Gesundheit“ haben das MedivitalHemer, die DAK Gesundheit Iserlohn und die Heimatzeitung vor zwei Jahren eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die Patienten mit Fachärzten zusammenbringt. Bei den einstündigen Vorträgen werden Informationen zu bestimmten Erkrankungen vermittelt, wobei die Mediziner auch ganz individuell auf die Probleme der Gäste eingehen können. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Reihe in diesem Jahr mit sieben Fachvorträgen fortgesetzt.

Dr. Mevait Arapi spricht im Medivital in Hemer

„Ich freue mich, dass die Reihe weitergeht“, sagt Dr. Mevait Arapi, „hier können wir uns Zeit nehmen und länger über ein Thema reden als in der Klinik.“ Der Chefarzt für Orthopädie in der Stadtklinik Hemer macht am Samstag, 24. Februar, den Anfang mit dem Thema „Hüftschmerzen, was nun?“. Der Mediziner wird über die Möglichkeiten der Diagnostik und der Therapie referieren. Arapi: „Woher kommen die Schmerzen, reicht eine konservative Behandlung aus oder muss ein chirurgischer Eingriff bis hin zum Einsatz einer Prothese vorgenommen werden?“ Das sind Fragen, auf die der Experte detailliert eingehen wird. Und sowohl während als auch nach dem Vortrag hat das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Bereits drei weitere Termine stehen bis zu den Sommerferien fest: Am 23. März wird Wirbelsäulenspezialist Dr. Karsten Knizia sprechen, gefolgt vom Orthopäden Dr. Samuel Okae am 27. April. Mit dem Vortrag von Dr. Mevait Arapi am 1. Juni wird die erste Hälfte der Vortragsreihe abgeschlossen.

„Erbsensuppe & Gesundheit“ immer Samstags in Hemer

Die Vorträge finden stets samstags in der Zeit von 11 bis 12 Uhr im Medivital Hemer, Haarweg 80, statt. „Es ist schön, dass diese Reihe in unserem Haus fortgesetzt wird“, sagen Sören Tillmann und Sebastian Heidtmann, die Inhaber des Medivitals, „und natürlich wird es nach dem Vortrag auch wieder eine leckere Portion Erbsensuppe zur Stärkung geben.“

Der leckere Eintopf ist genauso kostenlos wie die Teilnahme an der Veranstaltung selbst. Es finden jedoch maximal 60 Personen in dem Vortragsraum im Medivital Platz, deshalb wird es auch diesmal einen Eintritt nur nach vorheriger Anmeldung geben. Unter redaktion@ikz-online.de können sich Interessierte bis Mittwoch, 21. Februar, 12 Uhr im Redaktionssekretariat des Iserlohner Kreisanzeigers anmelden. Die Zusage erfolgt per Rück-Mail.

