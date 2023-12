Hemer: Wann werden Tonnen geleert? Abfallkalender informiert

Hemer Auch 2024 gibt die Stadt Hemer einen gedruckten Abfallkalender heraus. An diesen Stellen ist er erhältlich.

Wandkalender sind in vielen Familien out, doch eine Ausnahme gibt es: Der Abfallkalender darf in den Haushalten nicht fehlen. Die Stadt Hemer bietet auch für das Jahr 2024 den beliebten Abfallkalender an. Dieser liefert in seiner 25. Auflage Informationen zur Abfallwirtschaft in Hemer, vor allem aber zu den Abfuhrterminen der jeweiligen Abfallbehälter.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Auch die Abholtermine für Sperrgut und Grünabfall sind aufgeführt, sodass der Abfallkalender wieder eine verlässliche Orientierungshilfe ist. Minimale Revieränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden im Straßenverzeichnis mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Unverkennbar auf dem Titel ist die Figur „Tonni“ zu sehen. Seit nunmehr 25 Jahren erlebt die sympathische Mülltonne jeden Monat andere „Abenteuer“. Erschaffen und gezeichnet von Ute Dreisbach, die es immer schafft, dass keine „Aktivität“ von Tonni ein zweites Mal erschienen ist.

Abholstellen für den Kalender

Der neue Abfallkalender liegt ab sofort an folgenden Stellen im Stadtgebiet für die Bürgerinnen und Bürger zur Abholung bereit:

Becke: Star-Tankstelle.

Hemer-City: Radio Hennecke, Haarmoden Rau, Storchen-Apotheke, Tabakwaren Hirth, Info-Stelle Stadtverwaltung, Bürgerbüro, Bücherei, Pluspunkt Apotheke, Buchhandlung am Neuen Markt, Fleischerei Webers, Kiosk Wilking, Märkische Bank, Bäckerei Kramme, Ticketshop Sauerlandpark, Avie-Apotheke.

Westig: Kiosk Gleis 9, Lotto Achilles.

Sundwig: Sundwiger Mühle, Iserlohner Backhaus, Lotto Rosenkranz.

Deilinghofen: Wertstoff-Bringhof, Lotto Achilles, Brunnen-Apotheke, Iserlohner Backhaus

Ihmert: Ihmerter Dorfladen.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, pro Haushalt nur einen Abfallkalender mitzunehmen, damit für alle Hemeraner Haushalte genügend Kalender vorhanden sind. Der Abfallkalender ist ebenso auf der Nothomepage der Stadt Hemer unter www.hemer.de als PDF abrufbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer