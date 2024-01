Hemer: Warum eine Köhlerhütte Denkmal des Monats ist

Hemer/Balve Im Balver Wald zwischen Hemer und Garbeck steht eine alte Jagdhütte. Als Denkmal hat sie eine besondere Geschichte und Bedeutung.

Viele Wanderer und Mountainbiker kennen das Fachwerkhaus und haben nach seiner Bedeutung gefragt. Tief versteckt im Balver Wald zwischen dem Stephanopeler Tal und Garbeck liegt ein Köhlerhaus, das 1906 von einem Fabrikbesitzer zur Jagdhütte umgebaut wurde. Das Denkmal des Monats Januar des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zeigt, wie der Wald sich von einer Wirtschaftsressource zum Freizeitrevier wandelte. Und die historische Spurensuche führt nach Hemer und Iserlohn.





Malerisch fügt sich das Fachwerkhaus am Rande einer Lichtung in die Landschaft ein. Gebaut wurde es zwischen 1829 und 1834 für Waldbauern und Köhler, die die Bäume des Waldes zu Holz und Holzkohle verwerteten. „Bis in diese Zeit lebten die Köhler in prekären Arbeitsverhältnissen und zogen von Meiler zu Meiler“, erzählt LWL-Denkmalpfleger Dr. David Gropp.

Unterkunft für die Waldarbeiter aus Stephanopel

„Das änderte sich im 19. Jahrhundert. Die Arbeitgeber mussten bessere Arbeitsbedingungen für die harte Waldarbeit schaffen, um sich gegen die um Arbeiter konkurrierende Industrie zu behaupten.“ Errichten ließ das Haus wohl der Iserlohner Unternehmer Caspar Dietrich Brune, der das Holz und die Holzkohle für seine Glasfabrikation im nahegelegenen Stephanopel benötigte.

Der LWL hat das Köhlerhau als Denkmal des Monats ausgezeichnet. Foto: Privat / Gropp

„Stephanopel war einmal ein begehrter Wirtschaftsstandort. Daran erinnert nicht viel mehr als ein Relief und der Ortsname“, erinnert der Denkmalpfleger. Das Relief befindet sich an einem ehemaligen Fabrikantenhaus. Unter der Aufschrift „Zum Vorgebirge der Guten Hoffnung“ am Türsturz über dem Haupteingang zeigt das Relief Schiffe bei der Umrundung des Kaps der guten Hoffnung auf dem Weg nach Amerika zeigt. Es zeugt aber auch vom Sklavenhandel, der Friedrich von Romberg, fünftes von sechs Kindern eines Forstmeisters im damaligen Sundwig , zum Reichtum verholfen hat.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Zeugnis für Lebensverhältnisse der Köhler

Und der Name Stephanopel? „Die auf dem Balkan vorkommende Stadtbezeichnung „-pol“ wurde mit dem Vornamen von Stephan Lürmann kombiniert, der den Grundstein zur Garnbleiche der Gebrüder Lürmann und Romberg legte. Das investierte Vermögen war auch durch Handelsbeziehungen mit dem Balkan verdient worden“, so Denkmalpfleger Gropp. Für ihn ist das Köhlerhaus eine besondere Entdeckung: „Es ist ein Glück, dass die Eigentümer das Erbe ihres Urgroßvaters angenommen, gepflegt und ohne wirtschaftliche Absichten erhalten haben. So ist ein einzigartiges Zeugnis über die Lebensverhältnisse der Köhler in der Mitte des 19. Jahrhunderts, aber auch eine der frühen Jagdhütten erhalten geblieben.“

Beim Umbau zum Jagdhaus wurden zwei Kammern zu einer Jagdstube zusammengelegt. Foto: Privat / Gropp

Das Fachwerkhaus steht auf einem Bruchsteinsockel und schließt mit einem hohen Satteldach ab. Es ist teilweise unterkellert und hat im Zentrum eine haushohe Küche, um die vier Kammern angeordnet sind. Der Lagerraum auf dem Dach war über eine Luke im Giebel erschlossen. Ein kleiner Stall und der Abort befanden sich unmittelbar neben dem Haus. „Garten und Acker dienten wie das Vieh im Stall dem Eigenbedarf, den Lebensunterhalt verdiente der Köhler mit der Waldbewirtschaftung“, so Gropp.

Umbau zur Jagdhütte nach 1906

Mit dem Aufkommen der Steinkohle wurde die Köhlerei unwirtschaftlich und das abgelegene Stephanopel verlor seine Attraktivität als Wirtschaftsstandort. 1906 erwarb der Sundwiger Fabrikant Peter Grah das Haus und baute es zur Jagdhütte um. Er legte zwei Kammern zu einer Stube zusammen, stellte einen Kachelofen auf, richtete in den anderen Kammern Schlafplätze und im Dachraum eine Räucherkammer ein. Seitdem ist die Zeit in dem kleinen Fachwerkhaus stehengeblieben - es gibt einen Wasserhahn, eine Feuerstelle, aber keinen Strom.

Die Feuerstelle in der haushohen Küche. Foto: Privat / Gropp

Vor gut einem Jahr schien das Fachwerkhaus noch dem Verfall preisgegeben, bis der Rat der Stadt Balve das „Jagdhaus Vogelsberg“ unter Denkmalschutz stellte. Die Bauverwaltung des Märkischen Kreis hatte das im 19. Jahrhundert errichtete Fachwerkhaus abreißen wollen. Es habe, so hieß es, keine Baugenehmigung. Obendrein ermögliche eine Nutzung als Jagdhaus inzwischen keinen Bestandsschutz mehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer