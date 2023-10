Hemer: Warum eine Pflegefachkraft zur Filmdarstellerin wird

Hemer. Pflegefachkräfte werden dringend gesucht. Die DGD Lungenklinik Hemer wirbt nun mit einem Film. Warum Maria die Hauptrolle spielt.

In Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels im Gesundheitswesen setzt die DGD Lungenklinik Hemer auf eine besondere Pflegekampagne, um die Bedeutung des Pflegeberufs hervorzuheben, potenzielle neue Pflegekräfte für den Beruf zu begeistern und gleichzeitig auf die gemeinschaftliche Stärke gegen die Herausforderungen der heutigen Zeit hinzuweisen. Dabei steht das Zusammenspiel der Mitarbeiter auf der Station im Mittelpunkt.

„Die Protagonistin dieser Kampagne ist Maria Bertram, eine motivierte und engagierte Pflegefachkraft, die wie ihre Kolleginnen und Kollegen in der Lungenklinik alltäglich mit Herz und Hingabe in der pflegerischen Versorgung arbeitet“, berichtet die Klinik. Im Rahmen der Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit dem Filmteam von adeo-Film ein dynamisches Video aufgenommen, das den Arbeitsalltag von Maria als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Lungenklinik einfängt. Der Film zeigt, wie Maria Bertram bei ihren pflegerischen Tätigkeiten von fachausgebildeten Experten unterstützt wird. So stellt Maria den internen Patiententransportdienst, das Wundmanagement, die Physiotherapie, die Logopädie, die Atmungstherapie, den Stationsservice und die Teamassistenz vor. Alle sind Teil des ganzheitlichen Versorgungskonzepts und geben Maria die Möglichkeit, sich umfassend um die eigentliche Pflege direkt am Patienten zu kümmern.

Unverzichtbare Rolle der Pflegekräfte betonen

Das ganze Team um Maria hatte Spaß bei den Dreharbeiten: (v. li. ) Sylvia vom Braucke, Britta Sorber-Bruns, Nicole Dlugosch, Frank Saul, Maria Bertram, Jan Grothe, Claudia Kallähne und Anett K.. Foto: Privat / Anja Haak

„Das Video soll sowohl die Anerkennung für die Arbeit der Pflegekräfte stärken, aber auch potenzielle Nachwuchskräfte ermutigen, sich für eine Karriere im Pflegebereich zu entscheiden“, so Pflegedirektorin Gudrun Strohdeicher, die sich auch über Bewerbungen von Pflegekräften freuen würde, die eine Neuorientierung in ihrem Beruf suchen.

„Maria verkörpert mit ihrer hohen Motivation die Werte und den Einsatz von Pflegekräften im Krankenhaus, die sich trotz personeller Engpässe und hoher Belastungen Tag für Tag unermüdlich für das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten einsetzen“, stellt Gudrun Strohdeicher das Engagement und die Hingabe der Pflegekräfte im Gesundheitswesen in den Vordergrund. „Vor allem bin ich total stolz, dass das Team so toll bei den Videoaufnahmen mitgemacht hat. Ein Filmdreh ist für uns ja keine alltägliche Sache und keiner der Darsteller ist ausgebildeter Schauspieler.“

Mit der Pflegekampagne „Pflege bei uns! Gemeinsam sind wir stark!“ möchte die Lungenklinik Berufseinsteiger und Berufserfahrene ansprechen und gleichzeitig das Bewusstsein für die unverzichtbare Rolle der Pflegekräfte in der Dienstgemeinschaft im Krankenhaus schärfen. „Maria und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Film stehen symbolisch für all die Pflegekräfte, die mit ihrem Einsatz und ihrer Expertise die Grundpfeiler unseres Gesundheitssystems stützen“, lädt die Pflegedirektorin der Lungenklinik die Öffentlichkeit und Interessierte herzlich ein, das Video anzusehen und hebt den Pflegeberuf als attraktive und lohnende Berufswahl hervor.

Das Video ist über die Homepage (www.lungenklinik-hemer.de) sowie über die Social-Media-Kanäle der Lungenfachklinik abzurufen.

