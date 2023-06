Hemer: Warum sich die Abi-Stürmer über Vorschriften beklagen

Die angehenden Abiturienten haben beim Abisturm am Woeste-Gymnasium ihren Abschluss gefeiert. Dabei sprachen sie auch Vorschriften durch die Schulleitung an

Hemer. Keine Wasserpistolen, nur wenig Deko. Die Abiturienten des Woeste-Gymnasiums haben sich beschwert. Schulleitung will Verletzungen vermeiden.

„Regulierungen zerstören den Abisturm“ – mit diesen Flyern haben die Abiturienten des Woeste-Gymnasiums in Hemer ihren Unmut über „Verbote“ Luft gemacht. Da es offenbar Elternbeschwerden gab, durften die Abgänger beim Abisturm am Dienstag keine Wasserpistolen einsetzen. Und auch die Dekorierung der Schule wurde, wie es von einigen Schülern zu hören ist, stark begrenzt. Die Schulleitung begründet die Einschränkungen unter anderem mit der Verletzungsgefahr und verweist auf Unfälle in der Vergangenheit. Am Ende haben sich die Schüler über einige Vorschriften aber hinweggesetzt.

„Uns wurde viel verboten“, sagt Sofie Hennemann vom Orga-Team des Abi-Sturms. Normalerweise versperren die angehenden Schulabgänger am Morgen die Türen und machen es den Schülern schwer, in den Unterricht zu gelangen. Offenbar wurde dies von der Schulleitung verboten. Auch bei der Dekorierung der Schule soll es Grenzen gegeben haben. „20 Luftballons durften wir aufhängen“, beschreibt es Sofie Hennemann.

Kritische Flyer an Fenstern und Türen des Schulhofs

Die Gründe für die Vorschriften stoßen bei der Schülerschaft nicht besonders auf Verständnis. Deswegen hängen auch an den Fenstern und Türen des Schulhofes kritische Flyer. Das morgendliche Absperren der Schule sei für die Schüler irreführend und würde keinen guten Eindruck machen, nennt Sofie Hennemann die Gründe, die ihr von der Schule genannt wurden.

Bei 20 Luftballons ist es auch nicht geblieben. Rot-weißes Flatterband versperrt einige Wege in der Schule. Einige Schüler haben auch Wasserpistolen mitgebracht. Dabei handelt es sich aber nicht um Super-Soaker, sondern eher um kleinere Modelle, die Spritzer auf Schüler und Lehrer abfeuern. Großes Geknalle ist ebenfalls zu hören, weil Schüler auf die Luftballons springen und diese so zerplatzen lassen.

Begründung für Regeln: Jüngerer Schüler lief bei Abisturm vor ein Auto

„Wir wollen gar nicht der große Spaßverderber sein“, sagt Schulleiter Prof. Jörg Trelenberg zu den Einschränkungen. Der Rahmen für den Abisturm habe zudem seine Gründe. In der Vergangenheit sei zum Beispiel ein jüngerer Schüler gegen ein Auto gelaufen, als er einen Abiturienten mit Wasserpistole hinterhergelaufen ist. „Es soll keine Gefährdung für die Schüler darstellen“, begründet der Schulleiter die Grenzen des Abisturms.

Ein weiterer Faktor seien in diesem Jahr die Bauarbeiten. Unter anderem werden die Klassenräume saniert. Deswegen habe man das Geschehen des Abisturms vor allem auf den Schulhof begrenzen wollen. Gegen die morgendlichen Aktionen der Abiturienten hätten Beschwerden aus der Nachbarschaft gesprochen, erklärt Jörg Trelenberg weiter.

Feier auf der Bühne mit Pfeifen und Musik

Ein Spielangebot und Musik wurde den Abi-Stürmern jedoch erlaubt. Nach der fünften Stunde stehen die Abiturienten auf einer Bühne auf dem Schulhof. Musik ist zu hören, Pfeifen machen Lärm und die Abgänger hüpfen in sommerlichen Outfits auf der Plattform herum. Eine Gruppe kleidet sich mit pinken kurzen Hosen und weißen T-Shirts im Einheitslook. Flatterband ist in Zick-Zack-Linien über den Schulhof gespannt.

Teil des Spaßes sind auch Lehrer, die unter anderem Sandburgen errichten sollen. Auf einer Hüpfburg auf der Schulwiese können die Schüler toben.

