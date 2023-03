Bei der Woche der offenen Tür in der Ballettschule am Sauerlandpark gab es Einblicke ins Training und hinter die Kulissen.

Woche der offenen Tür Hemer: Was Besucher in der Ballettschule erleben konnten

Hemer. Die Ballettschule am Sauerlandpark in Hemer hat jetzt zur Woche der offenen Tür eingeladen. Dabei wurde auch zwei neue Angebote vorgestellt.

Einen Blick hinter die Kulissen konnten die Besucher bei der Woche der offenen Tür in der Ballettschule am Sauerlandpark erhaschen. Interessierte konnte ein Einblick in die Kurse gewinnen oder auch der Kostümfundus durfte bestaunt werden. Eltern, Geschwister und Freunde der Tanzschüler waren ebenfalls ganz herzlich willkommen, um die Fortschritte live mitzuerleben.

Neben dem Zuschauen konnten die Besucher teilweise auch mitmachen. Leiterin Alexandra Moneke und ihr Team standen für Fragen rund ums Tanzen, die Ballettschule und ihre Kurse zur Verfügung. So erklärte sie den Zuschauern unter anderem „Plié“, den Grundschritt im Ballett. Zudem bescherte ein Glücksrad viele tolle Preise und für das leibliche Wohl war mit frischen Waffeln und Getränken im kleinen, gemütlichen Café auch bestens gesorgt.

Schüler aus allen Altersklassen

Derzeit hat die heimische Ballettschule von Alexandra Moneke rund 350 Schüler, die von sechs Dozenten unterrichtet werden. Die Jüngsten sind dabei anderthalb Jahre und kommen mit ihren Eltern zum Eltern-Kind-Tanzen. Auch 60-Jährige können beispielsweise noch das Tanzen erlernen. Vorkenntnisse braucht es dazu keine.

Recht neu im Angebot der Ballettschule am Sauerlandpark sind die Hip-Hop-Mini ab drei Jahren. Diese üben immer dienstags um 15.15 Uhr. Des Weiteren wird neuerdings donnerstags ab 18 Uhr Stepptanz angeboten.

Alle Schüler fieberten schon dem großen Auftritt entgegen. Am 17. und 18. Juni wird im Iserlohner Parktheater das Stück „Aladdin“ aufgeführt. Dabei wirken alle 350 Schüler in tollen Kostümen mit einem Beitrag mit. Sicherlich hat der eine oder andere Besucher seine Tanzbegeisterung entdeckt und lässt sich mitreißen.

